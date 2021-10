Fortnite: come sbloccare gratis i nuovi drop della FNCS su Twitch

Anche nel corso della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 si terrà una nuova Coppa Campioni di Fortnite (conosciuta anche come FNCS) e, come ormai da tradizione, il team di sviluppo ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti quei giocatori che osserveranno l'evento in diretta.

Il prossimo evento competitivo del battle royale targato Epic Games supporterà infatti i Twitch Drops, ovvero oggetti cosmetici gratuiti che gli utenti possono sbloccare semplicemente trascorrendo del tempo su uno dei canali abilitati che commenteranno l'evento in diretta, tra i quali troviamo ovviamente il canale ufficiale Twitch di Fortnite. Nel caso in cui vogliate seguire la diretta su un altro canale, assicuratevi che questo abbia il tag "Drop abilitati". Per poter invece ricevere le ricompense, dovrete effettuare il collegamento tra il vostro account Twitch e il profilo di Fortnite nell'apposita pagina delle impostazioni sul sito ufficiale di Epic Games.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che gli spettatori della Fortnite Championship Series potranno ottenere senza alcun costo aggiuntivo:

Emoticon CCFN 2:8

Spray Spirito CCFN

Schermata di caricamento Combattimento al cubo

Dorso decorativo Ditone di spugna con la variante stilistica viola

Per quello che riguarda invece il calendario dell'evento europeo, qui sotto trovate ora e data dei vari appuntamenti:

17 ottobre, qualificazione: dalle ore 19.00 alle ore 22:30 del fuso orario italiano

24 ottobre, qualificazione: dalle ore 19.00 alle ore 22:30 del fuso orario italiano

28 ottobre, semifinali: dalle ore 19.00 alle ore 22:30 del fuso orario italiano

29 ottobre, round di recupero: dalle ore 19.00 alle ore 22:30 del fuso orario italiano

30 e 31 ottobre, finali: dalle ore 19.00 alle ore 22:30 del fuso orario italiano

Non è chiaro se, come accaduto in passato, ad ogni appuntamento verrà distribuito un solo oggetto con la possibilità di ottenere l'intero bundle guardando la finale e bisognerà attendere l'inizio della competizione per scoprirlo.