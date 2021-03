Fortnite: come sbloccare gratis l'emote di Lara Croft con il nuovo codice

Come già accaduto un paio di volte nel corso dell'ultimo anno, Epic Games ha nuovamente diffuso sui social un particolare codice che, una volta inserito sul portale ufficiale di Fortnite Capitolo 2, consente di sbloccare in maniera completamente gratuita un elemento cosmetico a tema Lara Croft.

L'iniziativa arriva nel gioco in concomitanza con il lancio del Maniero Croft, ovvero la nuova mappa della modalità Creativa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 che porta i giocatori all'interno di una riproduzione della villa in cui è cresciuta l'archeologa più famosa del mondo dei videogiochi. Per ottenere l'oggetto, quindi, non occorre portare a termine particolari sfide o obiettivi all'interno del battle royale e basta seguire pochi passi per entrare in possesso dello spray "Erede del Maniero Croft", uno dei tanti oggetti facenti parte del set "Serie Leggende dei Videogiochi - Lara Croft".

Il primo passo da seguire per poter riscattare con successo il codice ed ottenere l'esclusivo è quello di visitare il portale ufficiale di Fortnite ed effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games, quello al quale avete collegato tutte le piattaforme che utilizzate solitamente per giocare a Fortnite Battaglia Reale. Una volta effettuato l'accesso con le vostre credenziali (è possibile utilizzare i dati di PlayStation Network, Xbox live o Nintendo Switch Online per accedere), visitate la pagina del sito dedicata al riscatto dei codici, all'interno della quale è possibile vedere sul lato destro l'immagine del robot-orso e sulla sinistra un campo di testo nel quale inserire il codice promozionale. Cliccate sullo spazio bianco ed inserite il codice "Z4A33-NLKR2-V9X34-G3682" (senza le virgolette), cliccate poi sul bottone di colore giallo con su scritto "Riscatta". A questo punto apparirà a schermo il seguente messaggio: "Confermi di voler attivare questo codice sul tuo account?". Per portare a termine il riscatto non dovete fare altro che cliccare sul tasto con su scritto "Attiva" e l'oggetto sarà inviato immediatamente al vostro armadietto.

Per poter utilizzare lo spray Erede del Maniero Croft (potete trovare l'oggetto nella schermata delle emote, all'interno dell'armadietto) non bisogna fare altro che effettuare l'accesso al gioco da una qualsiasi piattaforma associata all'account Epic Games sul quale avete riscattato il codice: all'avvio del free to play noterete nell'angolo in alto a sinistra una notifica che segnala l'avvenuto riscatto dell'oggetto estetico e al lancio della Battaglia Reale vedrete la solita schermata che mostra l'ultimo elemento sbloccato al centro dello schermo, dando la possibilità di decidere se limitarsi a riscattarlo o equipaggiarlo immediatamente.