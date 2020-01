Fortnite: come sbloccare gratis il nuovo Deltaplano 2020

Le Sfide di Natale Fortnite termineranno il 7 gennaio, c'è ancora tempo dunque per ottenere le ultime ricompense, tra cui l'esclusivo Deltaplano 2020 sbloccabile superando una semplice sfide di Mezz'Inverno, ecco come risolvere l'enigma passo passo!

Per ottenere gratis il Deltaplano 2020 di Fortnite vi basterà accendere i fuochi d'artificio sparsi per la mappa, seguendo lo schema indicato nell'immagine qui sotto. I fuochi d'artificio funzionano esattamente come nella "vecchia" isola, vi basterà quindi avvicinarvi a essi per accenderli. Il deltaplano sarà disponibile fino al 7 gennaio, una volta terminato l'evento di Mezz'Inverno non sarà più possibile ottenerlo in alcun modo, dunque si tratta di una ricompensa destinata a restare assolutamente esclusiva.

Su Everyeye.it trovate le guide alle sfide di Fortnite Mezz'Inverno con indicazioni precise per completare tutte le challenge proposte per lo speciale evento invernale che ha preso il via il 24 dicembre scorso, giusto in tempo per Natale. Lo sapevate? Fortnite ha incassato 1.8 miliardi di dollari nel 2019, secondo gli analisti però il gioco rallenterà il passo nel 2020 per cedere il posto ad Apex Legends, i dati indicano che molti utenti stanno abbandonando il Battle Royale di Epic probabilmente a causa dei contenuti non esaltanti della prima stagione del Capitolo 2.