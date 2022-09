Fortnite: come sbloccare gratis piccone, dorso ed emoticon del 5° Compleanno

Fortnite si appresta a festeggiare il suo quinto compleanno, un traguardo incredibilmente speciale che Epic Games intende omaggiare con incarichi speciali, oggetti gratis, una mostra di fotografia a tema e un quiz sui social media.

I festeggiamenti del quinto compleanno di Fortnite inizieranno alle 15:00 di venerdì 23 settembre. Per l'occasione, il Bus della battaglia volerà con una nuova verniciatura a tema, mentre sull'isola addobbata a festa troverete oggetti fuori magazzino come la deliziosa e rigenerante Torta di Compleanno e i Palloni utilizzabili per volare. Verranno anche messi in palio tre oggetti cosmetici celebrativi gratis, ossia:

Il dorso decorativo Torta Coriandolosa

Il piccone Fetta da Festa

L'emoticon Torta Scintilla

Per ottenerli gratis dovrete completare gli Incarichi di Compleanno (tranquillamente reperibili nella pagina degli Incarichi) entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 27 settembre. Intanto, ammirateli in tutto il loro splendore nell'immagine d'anteprima in cima a questa notizia.

In occasione del compleanno tornerà anche la "fortografia"! Siete tutti invitati a condividere i vostri screenshot celebrativi su Twitter, Instagram e Facebook usando l'hashtag #FNBR5, oppure usando il flair Fortography su r/FortNiteBR. Come ciliegina sulla torta, durante i giorni festivi Epic Games condividerà anche dei quiz con domande a tema Fortnite sulle pagine Twitter e Instagram ufficiali. A proposito di incarichi, avete già completato le Sfide della Settimana 1 della Stagione 4 di Fortnite?