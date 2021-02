Fortnite: come sbloccare gratis il piccone Lame Mozzafiato

Ancora una volta Epic Games ha deciso di fare un piccolo regalo alla propria community e per tutte le ultime settimane della stagione in corso sarà possibile per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 accaparrarsi un esclusivo strumento da raccolta in maniera gratuita.

Parliamo del piccone a tema San Valentino che prende il nome di Lame Mozzafiato, il quale può essere ottenuto dagli utenti in due diversi modi. Il primo metodo, ormai non più attivo, consiste nell'arrivare al primo posto nella Battaglia della Community di Cuori Selvaggi e grazie al quale è possibile entrare in possesso dell'oggetto con grande anticipo rispetto a tutti gli altri. Se non avete partecipato e vinto nella Battaglia della Community, sappiate che è possibile ancora aggiungere l'oggetto al proprio armadietto in maniera incredibilmente semplice. Epic Games ha annunciato ufficialmente che basterà portare a termine una qualsiasi sfida epica dell'evento Cuori Selvaggi per ottenere lo strumento da raccolta: ciò significa che tutto ciò che occorre fare per ottenere il piccone è completare una delle missioni viola della Settimana 12, che resteranno attive fino alla fine dell'attuale stagione.

Ecco di seguito la lista completa delle sfide legate all'evento Cuore Selvaggio, ovvero quelle della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5:

Cattura diversi tipi di pesci per trovare un appuntamento per Cuori Selvaggi per Pescesecco

Servi una cena di lusso a Pescesecco e alla sua compagna in un qualsiasi ristorante

Trova una rosa alla Fattoria d'Acciaio o al Frutteto

Raccogli la pozione d'amore di Grimbles da Forte Frittella, Cala Corallina o Fortezza Furtiva

Consegna la pozione d'amore a Pantano Palpitante o Baraccopoli

Raccogli scatole di cioccolatini a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio o Corso Commercio

Scegli un personaggio come partner di San Valentino per Adorabile!

Se avete bisogno di qualche consiglio per portare rapidamente a termine una qualsiasi delle sette sfide elencate sopra, non dimenticate che trovate sulle nostre pagine la guida con tutti i suggerimenti su come completare ogni singola sfida della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Va precisato che il piccone verrà automaticamente aggiunto all'armadietto di tutti i giocatori che hanno completato una delle sfide in questione solo all'inizio della Stagione 6, che arriverà nel corso del mese di marzo 2021.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è presente anche la guida completa alle sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Nelle prossime ore verrà inoltre pubblicato nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 un particolare set a tema Street Fighter, il quale includerà le skin di Chun-Li e Ryu oltre ad una serie di oggetti come il deltaplano ispirato a E. Honda.