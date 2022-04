Fortnite: come sbloccare gratis la schermata di caricamento di Blanka e Sakura

Continua la collaborazione tra Capcom ed Epic Games per la pubblicazione di costumi esclusivi nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3. Dopo l'arrivo di ben quattro personaggi di Street Fighter, ecco che arrivano altri due lottatori del picchiaduro, Blanka e Sakura, di cui i giocatori potranno sbloccare un oggetto gratis.

La schermata di caricamento verrà infatti messa in palio in un evento competitivo di Fortnite organizzato dalla stessa Epic Games e ai quali potranno partecipare tutti i giocatori che hanno abilitato l'autenticazione a due fattori sul loro profilo. Il primo evento si terrà domani, mercoledì 27 aprile 2022, e sarà esclusivamente dedicato ai giocatori mobile (Android) nella modalità Zero Costruzioni. Il secondo evento è fissato invece a giovedì, 28 aprile 2022, e potranno in questo caso partecipare tutti i giocatori senza limiti di piattaforma nelle modalità che includono la possibilità di costruire. Il funzionamento degli eventi sarà sempre lo stesso: durante il torneo, i giocatori potranno partecipare ad un numero limitato di partite con l'obiettivo di accumulare il maggior numero di punti possibile e sperare di posizionarsi in cima alla classifica. Entrambi i tornei prevedono la partecipazione di coppie di giocatori e non sarà in alcun modo possibile formare le squadre tramite matchkaming.

Ecco i criteri con i quali verranno assegnati i punti in entrambe le competizioni:

Ogni eliminazione: 1 punto

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 22 punti

3° posto: 20 punti

4° posto: 18 punti

5° posto: 17 punti

6° posto: 16 punti

7° posto: 15 punti

8° posto: 14 punti

9° posto: 13 punti

10° posto: 12 punti

11° posto: 11 punti

12° posto: 10 punti

13° posto: 9 punti

14° posto: 8 punti

15° posto: 7 punti

16° posto: 6 punti

17° posto: 5 punti

18° - 19° posto: 4 punti

20º - 21° posto: 3 punti

22° - 23° posto: 2 punti

24º - 25° posto: 1 punto

A ricevere la schermata di caricamento gratis con protagonisti Blanka e Sakura saranno tutti i giocatori che entreranno a far parte del miglior 25% dei piazzamenti in classifica di ogni regione, seguendo quindi un sistema di assegnazione delle ricompense diverso dal solito.

Sapevate che il codice per una skin gratis di Spider-Man sarà incluso nel primo numero di Fortnite x Marvel Zero War?