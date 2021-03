Fortnite: come sbloccare gratis la skin Cyprus Nell e il dorso decorativo Pulsar

Epic Games ha nuovamente dato il via ad una particolare iniziativa grazie alla quale i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 possono accaparrarsi senza costi aggiuntivi una delle prossime skin in arrivo nel negozio con tanto di dorso decorativo.

Come sbloccare gratis la skin Cyprus Nell e il dorso decorativo Pulsar

Per sbloccare gratuitamente il set di oggetti appartenente al padre di Reese, una delle skin presenti nel Pass Battaglia della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, non occorre altro che prendere parte ad un nuovo evento competitivo dedicato esclusivamente ai possessori di Nintendo Switch che, appunto, prende il nome di Coppa Switch 3. Questo evento si terrà nel pomeriggio di martedì 9 marzo 2021 e, al momento, non è ancora stato reso noto a che ora si potrà iniziare a competere (a breve dovrebbero spuntare tutti i dettagli nella schermata dedicata agli eventi all'interno del gioco). Durante l'evento, che coinvolge la modalità Solo, i giocatori avranno la possibilità di partecipare ad un massimo di 12 match ed accumulare punti.

Ecco di seguito la tabella che svela in che modo sarà possibile mettere da parte dei punti durante la competizione:

Vittoria reale: 20 punti

2°: 15 punti

3°: 13 punti

4° - 5°: 10 punti

6° - 10°: 8 punti

11° - 15°: 7 punti

16° - 20°: 6 punti

21° - 25°: 5 punti

26° - 30°: 4 punti

31° - 40°: 3 punti

41° - 50°: 2 punti

51° - 75°: 1 punto

Ad ottenere il costume estetico "Cyprus Nell" e il dorso decorativo di gioco "Pulsar quantica" saranno i giocatori che riusciranno a raggiungere le posizioni più elevate delle classifiche di ogni paese, ovvero:

Europa: 1° - 700°

NA Est: 1° - 460°

NA ovest: 1° - 200°

Brasile: 1° - 200°

Asia: 1° - 1.000°

Oceania: 1° - 60°

Medio Oriente: 1° - 80°

Chiunque non dovesse riuscire a farcela o non ha modo di giocare al battle royale da Nintendo Switch (vi ricordiamo che anche sulla console ibrida il titolo è gratuito e non richiede un abbonamento per essere giocato), sarà possibile effettuare l'acquisto del set nel negozio oggetti nel corso dei prossimi giorni.

Copertura Vincent

Va precisato che gli sviluppatori metteranno a disposizione dei giocatori anche un altro premio che sarà alla portata di tutti, ovvero la copertura Vincent. Per accaparrarsi questo premio non bisognerà fare altro che accumulare almeno 8 punti durante la Coppa Switch 3 e, come potete vedere dalla tabella che trovate poco sopra, si tratta di un obiettivo incredibilmente semplice da completare se si considera che ogni utente può gareggiare in 12 diverse partite.

Sapevate che per i prossimi giorni sarà possibile acquistare per tutti i giocatori la nuova skin di Ant-Man in Fortnite Capitolo 2? Sulle nostre pagine trovate anche la guida con una lunga serie di consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 14 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.