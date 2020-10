Fortnite: come sbloccare gratis la skin di Daredevil

Come ormai ben saprete, la skin di Daredevil sta per approdare nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2, ma il team di sviluppo ha deciso di inserire nel gioco anche una particolare promozione che consente ai giocatori più abili di accaparrarsi la skin senza spendere un solo V-Buck.

Per entrare in possesso del costume gratuitamente non dovete far altro che partecipare alla Coppa Daredevil e piazzarvi tra i primi giocatori in Europa. L'evento competitivo si terrà oggi, mercoledì 14 ottobre 2020 e sarà accessibile tramite la voce dei menu di gioco dedicata alle competizioni PvP.

Ecco di seguito dettagli più precisi sulle posizioni da occupare in classifica per ottenere la skin:

NA Est: 1° - 500° posto

NA Ovest: 1° - 200° posto

Europa: 1° - 800° posto

Brasile: 1° - 200° posto

Asia: 1° - 100° posto

Oceania: 1° - 100° posto

Medio Oriente: 1° - 100° posto

I giocatori che occuperanno i primi posti in classifica riceveranno il costume di Daredevil al termine della Coppa Daredevil. Tutti gli altri potranno invece acquistarlo nel negozio oggetti al costo di 2.000 V-Buck a partire dal prossimo sabato 17 ottobre 2020.