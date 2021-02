Fortnite: come sbloccare gratis la skin e il dorso decorativo di Flash

Dopo aver assistito all'arrivo di Green Arrow in Fortnite Capitolo 2 per gli abbonati a Crew, ecco che un altro eroe DC Comics si prepara ad approdare nel battle royale di Epic Games. Flash sta infatti per arrivare in Fortnite e i giocatori più abili potranno accaparrarsi il suo costume in maniera completamente gratuita.

Come ormai da tradizione, ad accompagnare il nuovo set vi sarà una competizione che prenderà il nome di Coppa Flash e grazie alla quale gli utenti potranno sfidarsi per ottenere diversi oggetti senza sborsare un solo V-Buck. L'evento avrà inizio domani, mercoledì 10 febbraio 2021, nel corso del pomeriggio (l'orario verrà svelato a breve nella scheda eventi del gioco) e sarà aperto a tutti i giocatori con un livello account pari o superiore a 30 e con la 2FA (autenticazione a due fattori) attivata sul proprio account. La Coppa Flash è un evento per coppie e potranno quindi partecipare solo i giocatori che hanno trovato un alleato (non vi è la possibilità di trovare qualcuno con cui giocare tramite matchmaking). Al solito sarà possibile completare un massimo di 10 partite nel corso della competizione e accumulare punti effettuando azioni specifiche o raggiungendo determinate posizioni.

Di seguito trovate invece il sistema di assegnazione dei punti nel corso della competizione:

Vittoria reale: 42 punti

2º: 36 punti

3°: 32 punti

4°: 30 punti

5°: 29 punti

6°: 28 punti

7°: 27 punti

8°: 26 punti

9°: 25 punti

10°: 24 punti

11°: 23 punti

12°: 22 punti

13°: 21 punti

14°: 20 punti

15°: 19 punti

16°: 18 punti

17°: 17 punti

18°: 16 punti

19°: 15 punti

20°: 14 punti

21°: 13 punti

22°: 12 punti

23°: 11 punti

24°: 10 punti

25°-29°: 9 punti

30°-34°: 6 punti

35°-39°: 3 punti

40°-44°: 2 punti

45°-50°: 1 punto

Per ricevere gratuitamente il costume estetico e il dorso decorativo di gioco "Flash" occorre posizionarsi tra i primi in classifica e il numero di premi varia da regione a regione:

Europa: 1° - 3.500°

1° - 3.500° NA Est: 1° - 1.750°

1° - 1.750° NA Ovest: 1° - 500°

1° - 500° Brasile: 1° - 500°

1° - 500° Asia: 1° - 250°

1° - 250° Oceania: 1° - 250°

1° - 250° Medio Oriente: 1° - 250°

Vi ricordiamo che chiunque non dovesse riuscire ad accaparrarsi gli oggetti gratuiti durante la competizione potrà comunque acquistarli nel negozio oggetti, dove l'intero set sarà in vendita a partire dal prossimo 13 febbraio 2021. Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti presenti nel set dedicato al supereroe DC Comics:

Costume Flash: Entra in battaglia nei panni di Barry Allen

Entra in battaglia nei panni di Barry Allen Strumento da raccolta Laceratori di Forza della Velocità: il fulmine colpisce due volte con questo piccone doppio

il fulmine colpisce due volte con questo piccone doppio Dorso decorativo Forza della Velocità: con l'elettrizzante simbolo di Flash

con l'elettrizzante simbolo di Flash Emote Boccone al volo: Uno spuntino veloce (come la luce)

A proposito di ricompense gratis, avete già dato un'occhiata a premi e sfide dell'evento Cuori Selvaggi di Fortnite?