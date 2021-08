Fortnite: come sbloccare gratis la skin di Superman e il Mantello di Kal-El

Come vi abbiamo già confermato nel tardo pomeriggio, Epic Games ha ufficialmente sbloccato le sfide di Superman nella Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, così che i giocatori possano accaparrarsi la skin del personaggio DC Comics.

Questo set di sfide può essere completato esclusivamente dai giocatori che hanno effettuato l'acquisto del Pass Battaglia della Stagione 7, dal momento che Superman non è altro che il costume segreto dell'ultimo aggiornamento. Se volete aggiungere la skin del supereroe alla vostra collezione, sappiate che le sfide da completare sono diverse, visto che ciascun elemento del suo set è legato ad una specifica missione.

Il primo passo consiste nell'ottenere la skin di Clark Kent e, per far ciò, potete seguire i nostri consigli su come completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy in Fortnite Capitolo 2. A questo punto potete procedere con la seconda sfida, la quale ha come ricompensa l'esclusiva emote integrata che permette ai giocatori che selezionano questa skin di trasformarsi in Superman. Per sbloccare l'emote occorre interagire con un qualsiasi telefono pubblico in giro per l'isola del battle royale mentre si utilizza il costume di Clark Kent, che va quindi sbloccato prima di poter ottenere la trasformazione.

Se invece volete aggiungere all'armadietto anche l'iconico mantello rosso, ovvero il dorso decorativo del set, dovete completare un totale di 63 incarichi epici nel corso della Stagione 7. Questo incarico è retroattivo ed è probabile che l'abbiate già completato grazie alle sfide settimanali di colore viola. In caso contrario, accedete alla schermata delle sfide settimanali epiche e procedete al loro completamento per sbloccare il Mantello di Kel-El.

