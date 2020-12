Fortnite: come sbloccare gratis lo stile Nero Opaco di Master Chief

Proprio come anticipato da qualche giorno, Halo ha invaso il mondo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 con una corposa serie di oggetti nel negozio. Proprio come per Kratos, anche Master Chief ha uno stile aggiuntivo segreto che solo alcuni possono sbloccare, ecco tutti i dettagli.

Come sbloccare il costume di Master Chief

Per poter sbloccare la versione alternativa del personaggio occorre innanzitutto acquistare la sua skin. Ecco di seguito tutti gli oggetti facenti parte del set e il relativo prezzo nel negozio:

Master Chief, Costume Serie leggende dei videogiochi (include il dorso decorativo Leggenda della Battaglia): 1.500 V-Buck

Martello Gravitazionale, Strumento da raccolta Serie leggende dei videogiochi : 800 V-Buck

UNSC Pelican, Deltaplano Serie leggende dei videogiochi: 1.200 V-Buck

Mini Warthog, Emote Serie leggende dei videogiochi: 500 V-Buck

Bundle Master Chief (contiene tutti gli oggetti elencati sopra, permette di risparmiare 1.400 V-Buck): 2.600 V-Buck

Come ottenere lo stile aggiuntivo Nero Opaco

Una volta acquistata la skin di Master Chief o l'intero bundle, potete sbloccare la versione nera dell'armatura dello Spartan in un solo modo: avviare una partita su Xbox Series X o Xbox Series S. Basterà infatti completare una sola partita su una delle due console di nuova generazione Microsoft per sbloccare lo stile aggiuntivo Nero Opaco del personaggio. Va precisato che l'obiettivo è retroattivo e non occorre completare la partita con la skin di Master Chief: ciò significa che se avete già giocato almeno una volta sulle console next-gen del colosso di Redmond accederete allo stile extra al momento dell'acquisto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come sbloccare lo stile corazzato di Kratos in Fortnite Capitolo 2, valida anche ora che la skin del protagonista di God of War non è più nel negozio.