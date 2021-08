Fortnite: come sbloccare gratis i Twitch Drops del FNCS

Sta per iniziare la nuova Coppa Campioni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e, per celebrare l'occasione, Epic Games ha deciso di proporre anche questa volta una serie di ricompense gratuite che i giocatori possono sbloccare semplicemente guardando l'evento in streaming.

Per ottenere le ricompense non dovete fare altro che collegare il vostro account Epic Games al profilo Twitch tramite il menu delle impostazioni sul sito ufficiale del team di sviluppo e poi guardare una qualsiasi diretta streaming di Fortnite Capitolo 2 che abbia i Twitch Drops abilitati in uno specifico arco di tempo e per almeno 15 minuti. Non occorre guardare tutti e 15 i minuti sullo stesso canale, visto che il quantitativo di tempo richiesto per il completamento dell'obiettivo è cumulativo. Una volta sbloccata la ricompensa, è possibile visitare la pagina delle ricompense di Twitch per cliccare sull'apposito tasto ed aggiungere gli oggetti cosmetici all'account di Fortnite.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si possono sbloccare nelle prossime settimane guardando Fortnite Capitolo 2 su Twitch:

Schermata di caricamento: dal 12 al 16 agosto 2021

dal 12 al 16 agosto 2021 Emoji: dal 19 al 23 agosto 2021

dal 19 al 23 agosto 2021 Spray: dal 26 al 30 agosto 2021

dal 26 al 30 agosto 2021 Bundle contenente tutti gli oggetti del FNCS della Stagione 7: dal 2 al 6 settembre 2021

Nel caso in cui non foste interessati all'evento competitivo ma solo alle ricompense, vi suggeriamo di sintonizzarvi sulla piattaforma di streaming dal 2 al 6 settembre, visto che il bundle che si può ottenere in quei giorni contiene tutte le ricompense e permette di risparmiare tempo.

Prima che corriate a collegare i vostri account Twitch ed Epic Games vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy in Fortnite e sbloccare così la skin di Superman.