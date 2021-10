Fortnite: come sbloccare gratis lo zaino dei Ghostbusters

Ad accompagnare l'evento di Halloween in Fortnite Capitolo 2, il quale mette a disposizione dei giocatori tantissime ricompense gratis, arriva anche una collaborazione con Ghostbusters: Afterlife, grazie alla quale è possibile ottenere senza particolari sforzi un esclusivo zaino per personalizzare il personaggio.

Come tutti gli incarichi legati ai personaggi, anche quelli dello Specialista di Contenimento vanno accettati parlando con il relativo NPC, ovvero l'Acchiappafantasmi. Questo personaggio può essere trovato a sud di Campo Merluzzo, ovvero l'isolotto a sud di Gattogrill: il personaggio è nel capanno in cui si nasconde anche la Ecto-1, l'iconica macchina degli acchiappafantasmi. Avvicinatevi al Ghostbuster, parlategli e accettate l'incarico che ha da offrirvi per dare il via alla sequenza di missioni che vi porterà a sbloccare l'esclusivo dorso decorativo "No ai fantasmi".

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Schiera sismografi a Brughiere Brumose o Gattrogrill (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In giro per i due punti d'interesse è possibile trovare la sagoma blu di diversi apparecchi: interagite con tre di questi per completare il primo step.

Stermina i mini-Puft con un piccone a Pantano Palpitante, Lago Languido o Corso Commercio (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Epic Games ha posizionato piccole statuette del buffo fantasma in varie parti dell'isola del battle royale. Il modo più rapido per completare questa sfida è atterrare nell'angolo sud-est di Lago Languido, in prossimità della villa con piscina: sulla griglia trovate abbastanza mini-Puft da poter portare a compimento l'incarico.

Raccogli parti meccaniche distruggendo auto (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nulla di particolarmente complesso: armatevi di lanciarazzi, granate e fucili d'assalto e distruggete cinque veicoli per ottenere i collezionabili di cui avete bisogno per completare la sfida.

Posiziona cartelli dei Ghostbusters a Siepi d'Agrifoglio, Moli Molesti o Parco Pacifico (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso trovate in giro per i luoghi indicati le sagome dei cartelli con i quali interagire per il posizionamento. Ripetete il procedimento con tre diversi cartelli e potrete passare alla quinta ed ultima sfida.

Schiera una trappola per fantasmi (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare l'ultimo incarico occorre interagire con la silhouette blu trasparente di una trappola per fantasmi e, fortunatamente, è possibile trovarne una in ogni luogo d'interesse. Se volete rendere questo incarico più veloce, potete atterrare a Parco Pacifico: la trappola è ad ovest rispetto al gazebo centrale.

Una volta completati i cinque incarichi dello Specialista di Contenimento potrete ottenere gratuitamente il dorso decorativo con il logo dei Ghostbusters.

