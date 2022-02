Fortnite: come sbloccare tutte le maschere di Haven con le Piume

Questa mattina è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3 che non solo ha introdotto una nuova area sulla mappa, ovvero Caverna Celata, ma ha anche sbloccato la sezione relativa a Haven nella schermata del Pass Battaglia, così da permettere ai giocatori di sbloccare tutte le sue maschere.

Come sbloccare tutte le maschere di Haven

Haven è a tutti gli effetti la skin personalizzabile della prima stagione di Fortnite Capitolo 3 e, in maniera simile a quanto visto con Cartonno nella scorsa stagione, permette ai giocatori di personalizzarne la maschera sbloccandone di nuove in un'apposita schermata del Pass Battaglia. Il sistema attraverso il quale i possessori del pass possono accedere alle maschere è molto semplice ed è identico a quello di Cartonno con i suoi stili: i giocatori devono completare un obiettivo per rendere 'acquistabile' una maschera e poi spendere una valuta stagionale per aggiungerla alla collezione.

Ecco di seguito tutti i dettagli su come sbloccare ogni singola maschera:

Gatta Onniveggente - Sbloccata di default con il Pass Battaglia

- Sbloccata di default con il Pass Battaglia Cervo d'Autunno - Consuma diversi tipi di oggetti da raccogliere (0/3) - Costo: 10 Piume

- Consuma diversi tipi di oggetti da raccogliere (0/3) - Costo: 10 Piume Lupo Venerabile - Caccia polli (0/5) - Costo: 10 Piume

- Caccia polli (0/5) - Costo: 10 Piume Scaglie Nascoste - Scivola 300 metri (0/300) - Costo: 10 Piume

- Scivola 300 metri (0/300) - Costo: 10 Piume Iena Polare - Apri forzieri (0/10) - Costo: 10 Piume

- Apri forzieri (0/10) - Costo: 10 Piume Gatta Rianimata - Pesca un Pescescudo, un Pesce peperino e una Medusa (0/3) - Costo: 15 Piume

- Pesca un Pescescudo, un Pesce peperino e una Medusa (0/3) - Costo: 15 Piume Cervo Skelle - Raduna oggetti da raccogliere su posizioni con nomi diversi (0/3) - Costo: 15 Piume

- Raduna oggetti da raccogliere su posizioni con nomi diversi (0/3) - Costo: 15 Piume Lupo delle Coccole - Caccia cinghiali (0/5) - Costo: 15 Piume

- Caccia cinghiali (0/5) - Costo: 15 Piume Scaglie Ipnotiche - Scivola continuamente per 8 secondi (0/1) - Costo: 15 Piume

- Scivola continuamente per 8 secondi (0/1) - Costo: 15 Piume Iena Dorata - Esamina forzieri dell'OI o dei Sette (0/3) - Costo: 15 Piume

- Esamina forzieri dell'OI o dei Sette (0/3) - Costo: 15 Piume Gatta di Mezzanotte - Pesca un pesce (0/20) - Costo: 20 Piume

- Pesca un pesce (0/20) - Costo: 20 Piume Cervo Primordiale - Consuma oggetti da raccogliere (0/25) - Costo: 20 Piume

- Consuma oggetti da raccogliere (0/25) - Costo: 20 Piume Lupo Primordiale - Caccia lupi (0/5) - Costo: 20 Piume

- Caccia lupi (0/5) - Costo: 20 Piume Scaglie Lucenti - Infliggi danni agli avversari mentre scivoli (0/100) - Costo: 20 Piume

- Infliggi danni agli avversari mentre scivoli (0/100) - Costo: 20 Piume Iena di Mezzanotte - Esamina forzieri rari (0/2) - Costo: 20 Piume

- Esamina forzieri rari (0/2) - Costo: 20 Piume Gufo di Primavera - Atterra su un albero dopo una planata (0/1) - Costo: 10 Piume

- Atterra su un albero dopo una planata (0/1) - Costo: 10 Piume Hopper dei Sogni - Guida un'auto, un quad annientatore e una barca (0/3) - Costo: 10 Piume

- Guida un'auto, un quad annientatore e una barca (0/3) - Costo: 10 Piume Klombo Amichevole - Cavalca un Klombo per 10 secondi (0/1) - Costo: 10 Piume

- Cavalca un Klombo per 10 secondi (0/1) - Costo: 10 Piume Cinguettio Tropicale - Completa incarichi giornalieri (0/5) - Costo: 10 Piume

- Completa incarichi giornalieri (0/5) - Costo: 10 Piume Cacciatrice del Fuoco - Riscatta maschere Haven (0/5) - Costo: 10 Piume

- Riscatta maschere Haven (0/5) - Costo: 10 Piume Gufo Primordiale - Plana 1000 metri (0/1.000) - Costo: 15 Piume

- Plana 1000 metri (0/1.000) - Costo: 15 Piume Hopper Polare - Tempo sospeso in aria su un veicolo (0/10) - Costo: 15 Piume

- Tempo sospeso in aria su un veicolo (0/10) - Costo: 15 Piume Klombo Famelico - Nutri un Klombo con una Klombacca (0/1) - Costo: 15 Piume

- Nutri un Klombo con una Klombacca (0/1) - Costo: 15 Piume Cinguettio Polare - Completa incarichi giornalieri (0/10) - Costo: 15 Piume

- Completa incarichi giornalieri (0/10) - Costo: 15 Piume Cacciatrice della Neve - Riscatta maschere Haven (0/10) - Costo: 15 Piume

- Riscatta maschere Haven (0/10) - Costo: 15 Piume Gufo Tropicale - Danneggia un avversario entro 10 secondi da una planata (0/1) - Costo: 20 Piume

- Danneggia un avversario entro 10 secondi da una planata (0/1) - Costo: 20 Piume Hopper Onniveggente - Guida 5000 metri a bordo di un veicolo (0/5.000) - Costo: 20 Piume

- Guida 5000 metri a bordo di un veicolo (0/5.000) - Costo: 20 Piume Klombo Scontroso - Infliggi danni ai Klombo (0/50) - Costo: 20 Piume

- Infliggi danni ai Klombo (0/50) - Costo: 20 Piume Cinguettio Primordiale - Completa incarichi giornalieri (0/20) - Costo: 20 Piume

- Completa incarichi giornalieri (0/20) - Costo: 20 Piume Cacciatrice dell'Eclisse - Riscatta maschere Haven (0/25) - Costo: 20 Piume

Come sbloccare le Piume

Le Piume sono fondamentali per acquistare le maschere nella sezione di Haven del Pass Battaglia e, fortunatamente, accumularle è molto semplice. Questi oggetti non vanno raccolti in luoghi specifici della mappa e per trovarle basta continuare ad aprire forzieri in qualsiasi modalità classica del gioco: con un po' di fortuna troverete nel forziere anche una Piuma, la quale verrà raccolta automaticamente e aggiunta al vostro inventario. Va precisato che non basta avere le piume per sbloccare una maschera e, come spiegato poco sopra, per rendere acquistabile uno stile di Haven occorre prima completare il relativo obiettivo.

In attesa di proporvi anche tutti i dettagli su come sbloccare Fondazione e tutti gli oggetti del suo set, in arrivo nei prossimi giorni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1.