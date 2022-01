Fortnite: come sbloccare il piccone gratis Crescent Shroom e ottenere tanti XP

Come ben ricorderete lo scorso 29 dicembre 2021 i server di Fortnite Capitolo 3 sono rimasti offline per parecchie ore, impedendo ai giocatori non solo di avviare una partita ma anche di ottenere le ricompense di Winterfest. Per scusarsi dei problemi, Epic Games ha annunciato una serie di ricompense gratis che gli utenti potranno ottenere.

Il primo bonus annunciato dal team di sviluppo consiste in un intero fine settimana di Punti Esperienza Supercaricati, grazie ai quali i giocatori di Fortnite Capitolo 3 avranno l'opportunità di ottenere qualche livello extra per sbloccare le tante ricompense del Pass Battaglia, il quale vi ricordiamo include anche il costume di Spider-Man con diverse varianti. Questo bonus si attiverà il prossimo venerdì 7 gennaio 2021 all'una di notte del fuso orario italiano e verrà disabilitato alle ore 13:00 italiane di lunedì 10 gennaio 2021. Per chi non lo sapesse, i punti esperienza extra si potranno ottenere in qualsiasi modalità di gioco, inclusi i livelli della modalità Creativa che includono il dispositivo XP e Fortnite Salva il Mondo.

Ovviamente gli XP extra sono solo una parte dei regali che gli sviluppatori hanno deciso di offrire agli utenti per scusarsi dei problemi. Com'è possibile leggere nel comunicato ufficiale di Epic Games, a tutti i giocatori che hanno effettuato almeno una volta l'accesso ai server del gioco durante l'evento Mezz'Inverno, verrà regalato l'esclusivo strumento da raccolta Crescent Shroom. Al momento non sappiamo quando l'oggetto verrà inviato ai giocatori, ma sappiamo con certezza che in un secondo momento arriverà anche nel negozio oggetti. In ogni caso vi invitiamo ad accedere al gioco prima di domani, 6 gennaio 2021, ovvero l'ultimo giorno dell'evento Winterfest: in questo modo potrete accaparrarvi anche voi il piccone gratis.

Avete già letto la guida su come sbloccare gli spray gratis di Kobra Kai in Fortnite?