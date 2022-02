Fortnite: come sbloccare il piccone gratis Mazza di cuori e un'emote

A pochi giorni dall'annuncio dei costumi di Bruno Mars e Anderson .Paak in Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha annunciato una nuova iniziativa legata al San Valentino grazie alla quale i giocatori del battle royale potranno accaparrarsi un paio di ricompense in maniera completamente gratuita.

L'iniziativa in questione prende il nome di Caos Creativo e mette a disposizione dei giocatori di Fortnite Capitolo 3 un totale di due ricompense gratis che si possono sbloccare senza particolari difficoltà e seguendo pochi passaggi. La prima ricompensa è l'Emoticon "L'amore domina", la quale si può ottenere semplicemente effettuando l'accesso al sito ufficiale del Caos Creativo: visitate la pagina, effettuate l'accesso con le vostre credenziali Epic Games Store e completate la registrazione. Una volta seguiti tutti i passaggi, vi basterà effettuare l'accesso al battle royale per ricevere la prima ricompense.

Il secondo premio è invece lo strumento da raccolta "Mazza di cuori" e in questo caso l'obiettivo da completare è all'interno del gioco. Per poter sbloccare il piccone gratis occorre infatti trascorrere almeno mezz'ora nella mappa di Qualificazione regionale Caos creativo. Per poter accedere all'isola in questione basterà immettere il seguente Codice Isola all'interno della modalità Creativa di Fortnite Capitolo 3: 7266-3680-0768. Effettuate l'accesso al mondo di gioco e giocate per 30 minuti, così da ricevere anche il secondo ed ultimo premio.

L'iniziativa è appena iniziata e resterà attiva fino al prossimo 14 febbraio 2022 alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Questo significa che avete circa una settimana di tempo per completare i due obiettivi e riscattare le ricompense gratuite.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una lunga serie di consigli utili per sbloccare il costume Fondazione e i suoi stili aggiuntivi in Fortnite Capitolo 3, ovvero la skin del personaggio sotto il cui casco si nasconde la superstar del wrestling Dwayne "The Rock" Johnson.