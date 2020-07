Fortnite: come sbloccare il piccone Spacca-pugni di Hulk con la beta di Marvel's Avengers

Grazie ad una simpatica iniziativa, i giocatori della beta di Marvel's Avengers avranno l'opportunità di sbloccare gratuitamente un piccone esclusivo in Fortnite Battaglia Reale, ovvero lo Spacca-Pugni di Hulk con tanto di stile aggiuntivo ispirato ai guanti della Hulkbuster di Iron Man.

Il primo requisito per poter accedere a questo contenuto consiste nel collegare i propri account Epic Games, PlayStation 4 e Xbox One a quello Square Enix. Se siete giocatori PC e avete giocato in precedenza ad un titolo del publisher su Steam, sappiate che potete recuperare l'account semplicemente visitando il sito ufficiale ed effettuando l'accesso con le credenziali di Steam. In caso contrario, potete procedere alla creazione di un nuovo account e, una volta registrati, collegare il vostro profilo Epic Games Store e quello della vostra piattaforma di riferimento (PS4 o Xbox One) semplicemente cliccando sui banner nella parte bassa della pagina, i quali permettono di inserire i propri dati e di effettuare il collegamento. Ovviamente il vostro account PSN o Xbox Live non deve solo essere collegato al profilo Square Enix ma anche a quello Epic Games (potete verificare sul sito ufficiale).

Se avete eseguito questo passaggio correttamente, a questo punto non dovete far altro che giocare la beta di Marvel's Avengers durante uno dei tre weekend di beta e completare con successo le tre sfide DANNO.

Ecco di seguito le date della beta:

7-9 agosto: Beta per i soli utenti PS4 che hanno preordinato il gioco

14-16 agosto: Beta aperta a tutti i giocatori PS4 e agli utenti Xbox One che hanno preordinato il gioco

21-23 agosto: Beta aperta a tutti i giocatori PS4 e Xbox One

Va precisato che la beta sarà disponibile anche su PC, sebbene tale versione non permetterà di sbloccare il piccone esclusivo di Fortnite Battaglia Reale. Epic Games ha inoltre confermato che in un secondo momento sarà possibile per gli utenti che non aderiranno alla promozione acquistare lo strumento da raccolta Marvel nel negozio oggetti.