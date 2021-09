Fortnite: come sbloccare la skin di Carnage nella Stagione 8

Questa mattina è stato pubblicato l'aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 che ha dato il via alla Stagione 8, nel corso della quale è stata aggiunta al battle royale anche la skin di Carnage. Scopriamo come sbloccarla.

Come sbloccare Carnage in Fortnite

Il perfido nemico di Spider-Man fa parte del Pass Battaglia della Stagione 8 e, a differenza di Superman nella scorsa stagione, non si tratta della skin segreta. Per poter aggiungere questo costume all'armadietto dovete semplicemente acquistare il pass e ottenere punti esperienza fino al raggiungimento del livello 100, così da poter accedere all'ultima pagina con le ricompense del pass. Per poter acquistare Carnage occorre inoltre aver speso tutte le Stelle della Battaglia per acquistare ogni singolo oggetto presente nella pagina di Carnage e in quelle precedenti.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono acquistare nell'ultima pagina del Pass Battaglia della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2:

Carnage (Costume Serie Marvel) - Costo: 9 Stelle della Battaglia

Mannaia di Carnage (Strumento Raccolta Serie Marvel) - Costo: 7 Stelle della Battaglia

Viticci di Carnage (Dorso Decorativo Serie Marvel) - Costo: 6 Stelle della Battaglia

Simbionte Oscuro (Deltaplano Serie Marvel) - Costo: 6 Stelle della Battaglia

Scia Viscerale (Scia Serie Marvel) - Costo: 4 Stelle della Battaglia

Ci Sono! (Emoticon Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

Maximum Carnage (Schermata di caricamento Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

Carnage (Icona Stendardo Serie Marvel) - Costo: 2 Stelle della Battaglia

Presto sarà tutto rosso (Spray Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

100 V-Buck - Costo: 5 Stelle della Battaglia

Come sbloccare la versione Maximum

Come in ogni stagione che si rispetti, anche la Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 include una serie di ricompense speciali, le quali corrispondono a stili aggiuntivi per le skin del pass. Nel caso di Carnage è possibile sbloccare la sua versione Maximum e, per farlo, occorre soddisfare due diversi requisiti: aver raggiunto il livello 100 del Battle Pass e aver acquistato tutte le ricompense. A questo punto potete recarvi nella schermata delle Ricompense Bonus e acquistare lo stile extra del villain al costo di 25 Stelle della Battaglia.