Fortnite: come sbloccare la skin gratis di Natale Boxy Spirito Festivo e lo stile LEGO

Stiamo per entrare nel vivo delle festività natalizie e, come ogni anno, Epic Games sta viziando tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 5 con un’ondata di ricompense gratuite. Una di queste è una skin gratis a tema Mezz’Inverno, scopriamo come sbloccarla.

Il costume in questione prende il nome di Boxy Spirito Festivo ed è un bizzarro personaggio il cui corpo è ricoperto di addobbi natalizi e scatole regalo, inclusa quella che funge da casco. Per poter aggiungere questo elemento cosmetico alla vostra collezione, non dovrete fare nulla di particolare. Non si tratta infatti della ricompensa di qualche missione speciale (come nel caso della skin gratis di Fortnite Rocket Racing, che richiede di scalare la classifica nella modalità competitiva), ma di uno dei numerosissimi doni di Fortnite Mezz’Inverno 2023. Più nello specifico, è il regalo del Giorno 3 dell’evento e resterà disponibile fino al termine delle festività natalizie.

A differenza degli scorsi anni, questa volta non è stato creato un hub in cui scartare i vari pacchetti regalo, ma vi è un apposito menu attraverso il quale reclamare l’oggetto gratis del giorno e quelli dei giorni precedenti (a meno che non li abbiate già ottenuti). Per raggiungere questo menu, occorre visitare la tabella degli Incarichi della schermata principale di Fortnite Capitolo 5 e poi selezionare la voce Regali Giornalieri: da qui potrete spacchettare il regalo, che si aggiorna ogni giorno alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

Nel caso in cui la sezione Regali Giornalieri non dovesse essere visibile nella vostra schermata degli Incarichi, significa che avete impostato una modalità di gioco sbagliata. Tornate nel menu principale,selezionate una delle modalità ufficiali di Epic Games (LEGO Fortnite, Battaglia Reale, Zero Costruzioni, Rocket Racing o Festival) e la voce apparirà come per magia.

Per chi se lo stesse chiedendo, a far parte della skin è anche lo stile aggiuntivo LEGO, grazie al quale si potrà utilizzare il costume anche nella modalità survival PvE introdotta di recente nel Capitolo 5.

