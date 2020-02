Fortnite: come sbloccare la skin Harley Quinn Sempre Fantasmagorica

Harley Quinn, la regina di Gotham City, arriverà su Fortnite sabato 8 febbraio a partire dalle 01:00 del mattino (ora italiana). Oltre ad una serie di oggetti in vendita nel negozio sarà possibile la skin Harley Sempre Fantasmagorica completando tre semplici sfide.

Il Bundle Harley Quinn x Fortnite include un costume e un set di picconi, tuttavia è possibile completare tre sfide per trasformare Harley Lil Monster XoXo in Harley Sempre Fantasmagorica.

Fortnite Harley Quinn Skin

Posizionati fra i migliori 30 in singolo, coppia o squadre, poi fra i migliori 20, poi fra i migliori 10

Colpisci i punti deboli

Infliggi danno con i picconi

Dopo aver lanciato crossover con film come Avengers EndGame, Ralph Spaccatutto, John Wick 3 Parabellum e Star Wars L'Ascesa di Skywalker, Epic Games presenta ora l'evento Fortnite x Birds of Prey, continuando dunque le collaborazioni con i grandi film in uscita nelle sale. Quale sarà il prossimo evento crossover di Fortnite? C'è chi è pronto a scommettere su Fast & Furious 9...

Ricordiamo che in Fortnite ha fatto il suo debutto questa settimana il nuovo motore fisico Chaos, Epic Games mette i giocatori in guardia da eventuali bug e problemi tecnici, invitando la community a segnalare i problemi riscontrati così da dare modo al team di sviluppo di risolverli nel minor tempo possibile.