Fortnite: come sbloccare le skin Kurohomura e Razor gratis in Salva il Mondo

I giocatori di Fortnite Salva il Mondo possono ottenere gratuitamente le skin di Kurohomura e Razor, semplicemente giocando a Battle Breakers, il card game di Epic Games disponibile su PC e dispositivi iOS e Android.

Battle Breakers è il nuovo card game realizzato da un piccolo team interno a Epic Games. Per incentivare anche i fan di Fortnite a giocarlo, Epic ha deciso di regalare le skin di alcuni personaggi di Battle Breakers per la modalità Salva il Mondo di Fortnite. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare le skin di Kurohomura e Razor.

Come sbloccare la skin di Razor in Fortnite Salva il Mondo

Per sbloccare la skin di Razor in Fortnite Salva il Mondo vi basta raggiungere il livello 20 in Battle Breakers. Non vi resta dunque che giocare a Battle Breaker fino a raggiungere il livello 20, e sarete in grado di utilizzare la skin di Razor in Fortnite Salva il Mondo con il vostro account Epic.

Come sbloccare la skin di Kurohomura in Fortnite Salva il Mondo

La skin di Kurohomura può essere ottenuta allo stesso modo di quella di Razor, con la differenza che in questo caso dovrete raggiungere il livello 50 in Battle Breaker.

Segnaliamo che le due skin possono essere sbloccate solo per la modalità Salva il Mondo di Fortnite, e che pertanto non sono disponibili in Battaglia Reale, almeno per il momento. Stando ad alcuni leak emersi di recente grazie ai dataminer, infatti, sembra che le skin di Kurohomura e Razor arriveranno in futuro anche nel negozio di Fortnite Battaglia Reale.

Con l'occasione vi ricordiamo che a partire dal 17 dicembre prenderà il via l'evento natalizio di Fortnite Capitolo 2.