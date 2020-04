Fortnite: come sbloccare tutte le skin di Ombre e Spettri

Durante la Stagione 2 di Fortnite è possibile ottenere gli stili aggiuntivi delle Ombre e degli Spettri per le skin di Brutus, Nitroglicerina, Miascolo, Skye e Mida. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle tutte.

Gli stili aggiuntive delle skin di Ombre e Spettri si ottengono completando le sfide conclusive di ogni set di missioni dedicate ai vari agenti. Di seguito vi spieghiamo come portarle a termine.

Come sbloccare le skin Ombre e Spettri di Brutus

Dopo aver completato tutte le sfide delle settimane 1 e 2, potete sbloccare gli stili di Ombre e Spettri di Brutus completando la sfida che richiede di rubare i piani della sorveglianza da Pozzo, Yacht o Squalo, come mostrato nel video riportato in cima a partire dal minuto 0:00.

Come sbloccare le skin Ombre e Spettri di Nitroglicerina

Dopo aver completato tutte le sfide delle settimane 3 e 4, potete sbloccare gli stili di Ombre e Spettri di Nitroglicerina completando la sfida che richiede di distruggere le casse di Spettri e Ombre usando gli esplosivi, come mostrato nel video riportato in cima a partire dal minuto 02:12.

Come sbloccare le skin Ombre e Spettri di Miascolo

Dopo aver completato tutte le sfide delle settimane 5 e 6, potete sbloccare gli stili di Ombre e Spettri di Miascolo completando la sfida che richiede di consegnare dieci pesci alle Ombre o agli Spettri, come mostrato nel video riportato in cima a partire dal minuto 02:56.

Come sbloccare le skin Ombre e Spettri di Skye

Dopo aver completato tutte le sfide delle settimane 7 e 8, potete sbloccare gli stili di Ombre e Spettri di Skye completando la sfida che richiede di trovare Ollie delle Ombre a Foresta Frignante e Ollie degli Spettri a Fattoria Frenetica, come mostrato nel video riportato in cima a partire dal minuto 05:52.

Come sbloccare le skin Ombre e Spettri di Mida

Dopo aver completato tutte le sfide delle settimane 9 e 10, potete sbloccare gli stili di Ombre e Spettri di Mida completando la sfida che richiede di consegnare le armi leggendarie alle casse delle Ombre o degli Spettri, come mostrato nel video riportato in cima a partire dal minuto 08:02.