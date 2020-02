Fortnite: come sbloccare le Skin Oro della Stagione 2

L'oro è uno dei temi principali della nuova Stagione 2 di Fortnite. Non a caso, i giocatori del battle royale di Epic Games possono ottenere le nuove skin dorate: in questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per sbloccarle.

Per ogni skin del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite è possibile sbloccare il relativo stile oro. In che modo? Vediamolo insieme.

Come sbloccare gli stili oro delle skin di Fortnite Stagione 2

Per sbloccare gli stili oro delle skin non dovrete far altro che salire di livello nel Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. È dunque necessario possedere il Pass Battaglia, e guadagnare abbastanza punti esperienza per aumentare di livello.

Di seguito elenchiamo tutti gli stili oro dei costumi di Fortnite Stagione 2, indicando il relativo numero di livelli che bisogna guadagnare con il Pass Battaglia per sbloccarli:

Stile oro di Midas : 100 livelli

: 100 livelli Stile oro di Brutus : 140 livelli

: 140 livelli Stile oro di Meowscles : 180 livelli

: 180 livelli Stile oro di TNTina : 220 livelli

: 220 livelli Stile oro di Skye : 260 livelli

: 260 livelli Stile oro di Agent Peely: 300 livelli

Nella galleria riportata in basso potete dare un'occhiata agli stili oro delle skin. Per sbloccarli tutti, dunque, non vi resta che guadagnare punti esperienza e salire di livello nel Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite.

Allo scopo, se non lo avete ancora fatto, potrebbe tornarvi molto utile raccogliere tutte le monete XP. Se invece avete bisogno di altri consigli per affrontare la nuova season del battle royale di Epic Games, vi rimandiamo alla nostra guida di Fortnite Stagione 2.

Sapevate inoltre che durante la nuova season sarà possibile sbloccare la skin di Deadpool?