Fortnite: come sbloccare lo stile Bianco segreto dello Scienziato

La Stagione 10 di Fortnite è giunta al termine, e con l'arrivo delle sfide Eroi senza Tempo è possibile sbloccare uno stile Bianco segreto per la skin dello Scienziato. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e come ottenerlo.

Per sbloccare lo stile Bianco della skin Lo Scienziato vi basta completare i 3 step elencati di seguito.

Ottenere la skin Lo Scienziato

Prima di tutto è necessario ottenere la skin dello Scienziato. Se ancora non ne siete in possesso, vi basta leggere la nostra mini-guida che vi spiega come completare le sfide Ascesa Stellare e ottenere Lo Scienziato.

Raccogliere le 6 registrazioni del Visitatore

Per sbloccare lo stile Bianco dello Scienziato è necessario raccogliere tutte e 6 le registrazioni del Visitatore rese disponibili con le sfide Eroi senza Tempo. Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovarle nelle seguenti mini-guide:

Andate a Magazzino Muffito

Per completare l'ultimo step non vi resta che indossare il costume dello Scienziato, avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale e dirigervi a Magazzino Muffito. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura e nell'immagine riportata in basso, non dovrete far altro che entrare nel deposito, salire al piano di sopra e interagire con i comandi della console di controllo. Dopo averlo fatto, sbloccherete finalmente lo stile Bianco dello Scienziato!