Fortnite: come sbloccare lo stile di Deadpool senza maschera

Oltre a poter sbloccare la skin di Deadpool, i giocatori di Fortnite possono ottenere anche uno stile aggiuntivo del costume, caratterizzato dal fatto di essere senza maschera. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo ed equipaggiarlo.

Naturalmente, prima di sbloccare lo stile extra senza maschera è necessario essere in possesso della skin di Deadpool. Dopodiché vi basterà completare le due sfide di Deadpool della settimana 8. Vi spieghiamo in dettaglio come fare.

Come sbloccare la skin di Deadpool

Per sbloccare la skin di Deadpool in Fortnite dovete portare a termine tutte le sfide di Deadpool dalla settimana 1 alla settimana 7. Se avete bisogno di aiuto per riuscire nell'impresa, vi rimandiamo alla nostra guida a tutte le sfide di Deadpool necessarie per sbloccare la skin.

Come sbloccare lo stile senza maschera della skin di Deadpool

Dopo aver ottenuto la skin di Deadpool, tutto quello che dovete fare per sbloccare lo stile senza maschera è completare le due sfide di Deadpool della settimana 8. Per aiutarvi a portarle a termine, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare il galleggiante da piscina di Deadpool, e dove danzare al party sullo yacht.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, dopo aver completato le due sfide di Deadpool della settimana 8 otterrete in ricompensa lo stile aggiuntivo della skin senza maschera.