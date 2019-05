Fortnite: come sbloccare gli stili aggiuntivi delle skin Sidewinder, Ember e Chiave Master

Fino a giovedì 9 maggio i giocatori di Fortnite Stagione 8 possono completare le nuove Sfide a Tempo Straordinario, con la possibilità di sbloccare tre stili aggiuntivi per le skin Sidewinder, Ember e Chiave Master. Vediamo come fare.

Per ottenere gli stili aggiuntivi dei costumi Sidewinder, Ember e Chiave Master dovrete completare le tre Sfide a Tempo Straordinario riservate ai possessori del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8.

Come ottenere lo stile aggiuntivo (Oscuro) della skin Sidewinder

Per sbloccare lo stile aggiuntivo della skin Sidewinder dovrete raggiungere il livello 23 del Pass Battaglia della Stagione 8 di Fortnite. Per farlo sarà necessario guadagnare punti esperienza completando le sfide giornaliere, le sfide settimanali e gli eventi. A tal proposito, vi consigliamo di consultare la nostra guida alle Sfide a Tempo Straordinario della Stagione 8: sono in tutto sei, e ciascuna di esse vi ricompenserà con 1.000 punti esperienza.

Come ottenere lo stile aggiuntivo (Notturno) della skin Ember

Per ottenere lo stile aggiuntivo del costume Ember dovrete raggiungere il livello 71 del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8. Anche in questo caso non vi resta che guadagnare punti esperienza portando a termine tutte le tipologie di sfide attualmente disponibili nel gioco.

Come ottenere lo stile aggiuntivo (Bianco) della skin Chiave Master

Infine, per sbloccare lo stile aggiuntivo del costume Chiave Master vi viene richiesto di raggiungere il livello 87 del Pass Battaglia. Come sopra, tutto quello che dovete fare è guadagnare il maggior numero possibile di punti esperienza.

Ricordiamo che queste Sfide a Tempo Straordinario saranno disponibili fino alla mattinata di giovedì 9 aprile, giorno in cui debutterà la Stagione 9 di Fortnite. Ne approfitterete per sbloccare gli stili aggiuntivi delle skin Sidewinder, Ember e Chiave Master?