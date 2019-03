Fortnite: come sbloccare tutte le fasi della skin Ibrido

Dopo avervi spiegato come sbloccare la skin Cuore Nero, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 8 vi mostreremo come ottenere la skin progressiva Ibrido e come sbloccare tutte le sue fasi.

Come visto per Cuore Nero, anche la skin Ibrido è disponibile da subito per tutti gli acquirenti del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8. Completando determinati obiettivi potrete sbloccare tutte le fasi del costume, più i relativi oggetti cosmetici associati ad esso.

Di seguito elenchiamo i requisiti richiesti per sbloccare tutte le fasi della skin progressiva Ibrido:

Fase 2 : ottieni 60.000 punti esperienza

: ottieni 60.000 punti esperienza Fase 3 : ottieni 180.000 punti esperienza

: ottieni 180.000 punti esperienza Fase 4: ottieni 340.000 punti esperienza

Dedicandovi ad altre sfide, inoltre, potrete sbloccare nuovi oggetti cosmetici e alcune colorazioni alternative per la skin:

Piccone Artiglio del drago : ottieni 20.000 punti esperienza

: ottieni 20.000 punti esperienza Stili aggiuntivi per il piccone Artiglio del drago : ottieni 140.000 punti esperienza

: ottieni 140.000 punti esperienza Emote Tecnica Dragone : ottieni 260.000 punti esperienza

: ottieni 260.000 punti esperienza Colore del drago Bordeaux : ottieni 100.000 punti esperienza

: ottieni 100.000 punti esperienza Colore del drago Grigio : ottieni 220.000 punti esperienza

: ottieni 220.000 punti esperienza Colore del drago Viola: ottieni 300.000 punti esperienza

Completando tutti gli obiettivi elencati sopra, dunque, otterrete il set completo della nuova skin Ibrido di Fortnite Stagione 8. Se volete vederla in azione potete dare uno sguardo al video riportato in cima. Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 3.