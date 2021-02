Fortnite: come scansionare un server presso un Centro Superficie

Da oggi sono disponibili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 le nuove sfide della Settimana 13, le quali permettono ai giocatori di ottenere un grosso quantitativo di punti esperienza completando semplici obiettivi. Uno di questi richiede di scansionare un server presso un Centro Superficie, scopriamo insieme come trovarne uno e completare la sfida.

I server sono degli enormi dispositivi di colore grigio e con sopra delle luci blu che si nascondono all'interno di laboratori segreti sparsi in giro per la mappa. Alcuni dei punti d'interesse dell'isola del battle royale, infatti, presentano in luoghi meno visibili un passaggio segreto che consente di accedere ai sotterranei, nei quali si nascondono i Centri Superficie, ovvero gli uffici dell'agenzia. In ciascuno di questi laboratori è possibile trovare uno o più server e per il completamento della sfida settimanale basta interagire con uno solo di questi dispositivi: il nostro consiglio è quindi quello di individuare quello che potete raggiungere più facilmente e sfruttarlo per portare a termine la missione.

Ecco di seguito tutti i luoghi nei quali si può trovare un server in Fortnite:

Fortezza Furtiva: al centro dell'area si trova un grosso tempio di pietra il cui piano terra presenta una crepa attraverso la quale entrare nel laboratorio segreto

Covo del Cacciatore: a sud-ovest del punto d'interesse è possibile trovare un piccolo edificio al cui interno è presente una scala che conduce direttamente nei sotterranei

Colosseo Colossale: questo è il laboratorio più difficile da raggiungere dei tre, dal momento che per entrarvi occorre accedere all'arena e trovare l'ingresso nella parte a sud-ovest del punto d'interesse

Prima di salutarvi, vi lasciamo ad una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione dei server.

