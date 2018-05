Fortnite: come scaricare il Twitch Prime Pack 2 con skin e oggetti gratis

Epic Games e Amazon hanno reso disponibile il Twitch Prime Pack 2 per Fortnite Battle Royale, un pacchetto di contenuti esclusivo per gli abbonati Twitch Prime, i quali potranno riscattare il Prime Pack 2 gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vediamo come fare per ottenere le skin e gli oggetti di questo pack per Fortnite.

Contenuti Fortnite Twitch Prime Pack 2

Cosa include esattamente il pacchetto? Il set messo a disposizione da Epic Games contiene quattro diversi oggetti, ovvero il costume Trailblazer, il Back Bling True North, il piccone Tenderizer e l'Emote Freestylin, da utilizzare in Fortnite Battaglia Reale. Questi contenuti sono esclusivi per gli abbonati a Twitch Prime e non possono essere ottenuti in altri modo. Siete già abbonati al servizio di Amazon? Allora continuate a leggere...

Come scaricare il Twitch Prime Pack 2 per Fortnite

Scaricare il Fortnite Twitch Prime Pack 2 è facile: vi basterà recarvi su questa pagina e cliccare sul pulsante "Fai clic qui per ricevere la tua ricompensa", a questo punto vi verrà chiesto di collegare il profilo Epic all'account Twitch Prime, compilando un form che richiede l'inserimento di pochissimi dati (tra cui un indirizzo email valido e funzionante).

Una volta completati i passaggi, troverai gli oggetti del Twitch Prime Pack 2 nell'armadietto non appena inizierete a giocare a Fortnite. Segnaliamo che ogni account Twitch Prime potrà riscattare un solo pacchetto, inoltre Epic fa notare che "Fintanto che utilizzi lo stesso account Epic per giocare su ciascuna piattaforma, potrai accedere ai tuoi contenuti Twitch Prime sia su PC/console che su dispositivo mobile. Tuttavia, non è possibile condividere i contenuti tra Xbox One e PS4."

L'offerta è valida fino all'11 luglio 2018, dopo la data indicata non sarà più possibile ottenere il Back Bling True North, il piccone Tenderizer, il costume Trailblazer e l'Emote Freestylin per Fortnite Battle Royale.