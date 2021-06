Fortnite: come sconfiggere un Guardiano della Guglia

Le sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 sono appena arrivate e una di queste chiede agli utenti del battle royale Epic Games di andare a caccia dei pericolosi personaggi che si aggirano in alcune aree della mappa.

L'obiettivo in questione richiede infatti di "sconfiggere un Guardiano della Guglia", ovvero uno dei boss che proteggono le numerose Torri Guardiane. Si tratta di guerrieri particolarmente forti e dotati non solo di una generosa quantità di punti vita, ma anche di poteri speciali e di uno scudo che si rigenera nel tempo. Il modo migliore per farli fuori è atterrare in cima ad una delle torri e aprire rapidamente i forzieri con la speranza di trovare qualche scudo e un'arma sufficientemente forte da mandare al tappeto il boss. A questo punto potete scendere dalla torre e cercare il Guardiano, che solitamente passeggia intorno alla base dell'edificio metallico.

Ecco di seguito l'elenco completo delle Torri Guardiane, ciascuna delle quali è protetta da un nemico la cui eliminazione permette di completare la sfida:

A nord-est di Sabbie Sudate

Tra Scogliere Scoscese e Parco Pacifico

Nella sezione ovest di Foresta Frignante

Sulla montagna a nord di Corso Commercio

A metà strada tra Cascina Colossale e Foschi Fumaioli

Sulla piccola isola situata poco più a nord di Brughiere Brumose

Nel caso in cui doveste faticare ad eliminare uno di questi nemici, potete provare a completare la missione nella modalità Coppie, Terzetti o Squadre, così da avere il supporto dei compagni e, grazie al fuoco combinato, mettere KO il boss senza particolari problemi.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicate le posizioni di tutti i Guardiani e delle relative Torri, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come rubare un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo in Fortnite.