Fortnite: come sconfiggere Predator e ottenere la skin gratis del pass

L'update 15.21 di Fortnite Capitolo 2 ha introdotto le ultime sfide di Predator nel battle royale e ha aggiunto la creatura aliena come boss. Scopriamo insieme come trovarla ed eliminarla per ottenerne in maniera completamente gratuita la skin.

Innanzitutto va precisato che per poter aggiungere questo esclusivo costume al proprio armadietto occorre essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 5, dal momento che questa skin si ottiene completando gli incarichi extra stagionali. Se rispettate questo fondamentale requisito, allora non dovete far altro che andare a caccia del nuovo boss per poterne indossare la skin. Come avete potuto intuire dagli ultimi indizi sparsi in giro dal team di sviluppo, il territorio di caccia del Predator è Fortezza Furtiva, l'area ricca di vegetazione e circondata da mura situata a nord-ovest della mappa, poco più a nord di Parco Pacifico e ad est di Castello Corallo. Il mostro dispone di un particolare dispositivo per la mimetizzazione ottica ed è quindi difficile (ma non impossibile) da individuare. Se non riuscite a trovare la sua posizione potete ricorrere a due semplici trucchi. Il primo è quello di aggirarsi per l'area facendo attenzione ai suoni, dal momento che prima o poi verrete individuati e l'alieno inizierà a muoversi verso di voi per attaccarvi, fornendovi l'occasione perfetta per massacrarlo con un fucile a pompa o una mitraglietta. Se volete invece fare i furbi, potreste procurarvi un Pesce Termico per fare in modo che la mimetica ottica del Predator perda la sua efficacia e possiate individuarlo.

A prescindere da quale sia la vostra strategia preferita, ricordate che la sfida è appena stata pubblicata e quindi la maggior parte dei giocatori di Fortnite proverà ad atterrare a Fortezza Furtiva proprio per dare la caccia al Predator, quindi state in guardia e magari provate a rubare l'uccisione a chi ha ingaggiato il mostro e sta provando ad eliminarlo.

Avete già letto la guida su come sbloccare gratis le skin di Milan, Juventus, Inter e altri team in Fortnite?