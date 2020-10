Fortnite: come sconfiggere Wolverine e sbloccare la sua skin

È finalmente giunto il momento di completare la sesta sfida di Wolverine in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 e sbloccare il suo costume. L'obiettivo di questa settimana è proprio il supereroe dotato di artigli, il quale si aggira per la mappa in maniera simile ad altri boss.

A differenza degli altri personaggi, Wolverine non è circondato da Scagnozzi e non si trova in un punto d'interesse. Per imbattersi nell'X-Men occorre infatti andare in giro per l'area che circonda Pantano Palpitante e Foresta Frignante. Prima di andare alla ricerca dell'eroe fareste però bene a recuperare qualche arma adatta alle lunghe distanze, poiché combattere da vicino contro Wolverine equivale a morte certa. Nel caso in cui doveste trovare difficile eliminarlo da soli, sappiate che questa è una sfida di gruppo è può essere completata con l'aiuto di altri giocatori. Se volete eliminare Wolverine da soli potete anche avvalervi di un piccolo trucchetto: attivate nelle impostazioni l'opzione "visualizza effetti sonori", recuperate un choppa e sorvolate le aree citate sopra fino a quando non appariranno su schermo delle impronte, le quali vi avvertiranno della presenza del supereroe.

Avete già letto la nostra guida su come usare una zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli in Fortnite Stagione 4?