Fortnite: come seguire l'evento Il Dispositivo questa sera

Come ormai ben saprete, questa sera si terrà l'evento Il Dispositivo in Fortnite Capitolo 2, durante il quale potremmo già iniziare ad assistere alle prime modifiche della mappa che dovrebbe subire degli stravolgimenti in occasione del lancio della Stagione 3. Ma come fare per seguire l'evento?

L'inizio de Il Dispositivo è fissato alle 20:05 di oggi, 15 giugno 2020. Al solito, una mezz'oretta prima che tutto inizi gli sviluppatori inseriranno nel gioco una nuova modalità a tempo limitato all'interno della quale sarà possibile assistere all'evento. A differenza del solito, le partite avviate in questa modalità esclusiva avranno il punteggio disattivato fino al termine dell'evento, ciò significa che potrete entrare sin da subito in partita e attendere che tutto abbia inizio. Il consiglio che possiamo darvi è quello di avviare una partita il prima possibile, poiché a ridosso dell'inizio de Il Dispositivo i server inizieranno ad essere molto popolati e potreste incappare in qualche problema.

Se non avete voglia di avviare il gioco per osservare l'evento, potete sempre ricorrere ad uno dei tantissimi streamer italiani o stranieri che seguiranno l'evento in diretta sul proprio canale Twith, YouTube o Mixer.

