Fortnite: come seguire l'evento Operazione Cieli di Fuoco

Siamo ormai giunti alla conclusione della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 che, come le stagioni più importanti del battle royale targato Epic Games, verrà chiusa con un importante evento il cui nome ufficiale è "Operazione Cieli di Fuoco". Se non volete lasciarvi sfuggire l'occasione di seguirlo in diretta, ecco tutti i dettagli.

Che cos'è Operazione Cieli di Fuoco?

Come avrete sicuramente notato dalle prime battute della Stagione 7, l'isola è ormai invasa dagli alieni ed è all'ombra della grossa Nave Madre, la quale ha letteralmente risucchiato la Torre Guardiana al centro della mappa, quella al cui interno si nascondeva The Foundation (il personaggio che secondo i leak è interpretato dall'attore e wrestler Dwayne "The Rock" Johnson). Ora che tutta la mappa è sotto il controllo degli UFO, la Dottoressa Slone ha deciso di procedere al contrattacco e sta organizzando appunto l'Operazione Cieli di Fuoco, una pericolosa missione che vedrà i nostri eroi prendere d'assalto la Nave Madre. Si tratterà quindi di una missione cooperativa, quindi PvE, alla quale potranno partecipare gruppi composti da un massimo di 16 giocatori. Non sappiamo molto sulla missione, ma i teaser ci hanno lasciato intuire che in Fortnite Operazione Cieli di Fuoco potremo utilizzare il jet-pack e, sempre secondo le anticipazioni ufficiali, Slone ci sta tenendo all'oscuro del terribile segreto che si nasconde sull'oggetto volante.

Quando si potrà partecipare all'evento?

A differenza di quanto avvenuto di recente con il concerto di Ariana Grande, Operazione Cieli di Fuoco non potrà essere giocata nuovamente. Gli stessi sviluppatori hanno confermato sui social che l'evento verrà attivato allo stesso momento per i giocatori di tutto il mondo e sarà possibile riviverlo esclusivamente grazie ai replay. Detto ciò, Operazione Cieli di Fuoco si attiverà alle ore 22:00 del fuso orario italiano di oggi, domenica 12 settembre 2021.

Come partecipare all'evento

Sebbene l'evento abbia inizio alle 22:00 di questa sera, vi suggeriamo caldamente di accedere ai server del gioco con almeno una mezz'ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Come spesso accade in questo genere di eventi, collegarsi a ridosso della partenza dell'operazione potrebbe essere un problema e non è da escludere che un eventuale sovraccarico dei server possa lasciarvi a bocca asciutta. Una volta effettuato il login, attendete che appaia una nuova playlist tra quelle selezionabili (Epic dovrebbe fare in modo che ve ne sia solo una da selezionare), ovvero quella legata all'evento. Create una lobby con i vostri amici ed avviate la partita nella playlist di Operazione Cieli di Fuoco per godervi lo spettacolo.

Nel frattempo vi ricordiamo che avete ancora qualche ora per seguire i nostri consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 14 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e sbloccare le skin esclusive del Pass Battaglia, tra le quali troviamo Superman e Rick Sanchez.