Fortnite: come seppellire gnomi a Parco Pacifico o a Corso Commercio

La terza ed ultima sfida della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 che coinvolge gli gnomi da giardino non differisce di molto dalle precedenti e, ancora una volta, dovrete andare alla ricerca di luoghi d'interesse in cui posizionare delle statue.

L'obiettivo di questa missione è quello di seppellire gnomi a Parco Pacifico o a Corso Commercio e, per vostra fortuna, si tratta di un compito che può essere completato in maniera molto più rapida rispetto alle sfide precedenti. In totale sono infatti disponibili quattro diversi luoghi all'interno dei quali è possibile seppellire delle statue raffiguranti gnomi, ma per completare la sfida occorre interagire solo con due di esse.

Ecco di seguito la posizione delle buche all'interno delle quali si devono seppellire gli gnomi:

A Parco Pacifico, a sud-ovest del piccolo parco al centro del punto d'interesse

Sempre a Parco Pacifico, ad ovest rispetto all'entrata della casa nell'angolo a nord-ovest

A Corso Commercio, sul retro della casa nell'angolo a nord-ovest

Nell'area innevata a sud-ovest di Corso Commercio

Proprio come nelle altre sfide, tutto ciò che dovete fare è avvicinarvi ai cumuli di terra illuminati di blu e premere il tasto per l'interazione: fatelo con due dei quattro punti e otterrete i 20.000 Punti Esperienza utili per avanzare nel pass stagionale. Qui sotto trovate inoltre una mappa con sopra contrassegnati i luoghi da raggiungere per seppellire gli gnomi. Se trovate difficoltà nel completare la sfida, ambientata in punti molto affollati della mappa, vi suggeriamo al solito di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e procedere al completamento della missione in tutta tranquillità.

Avete già letto i nostri consigli su come disseppellire gnomi da Forte Frittella a Parco Pacifico?