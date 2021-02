Fortnite: come servire una cena di lusso a Pescesecco e alla sua compagna

Nel corso dell'evento dedicato a San Valentino in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, il quale coincide con la Settimana 11, troviamo anche una sfida legata ad una cena a lume di candela tra Pescesecco e la sua compagna.

L'obiettivo di questa sfida consiste nel servire una cena di lusso a Pescesecco e alla sua compagna presso un qualsiasi ristorante dell'isola del battle royale targato Epic Games. Per completare la missione non dovete far altro che recarvi in uno dei tanti ristoranti ed individuare un piccolo tavolo apparecchiato per due persone e con un buffo pesce in un'ampolla di vetro su una delle due sedie: interagite con l'oggetto e potrete ottenere i 20.000 Punti Esperienza come premio per aver portato a termine la missione.

Se non sapete quali sono le posizioni dei ristoranti in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, vi suggeriamo di completare la sfida a Scogliere Scoscese, dal momento che il tavolo di Pescesecco è molto semplice da trovare: atterrate in prossimità del ristorante a nord del punto d'interesse e spostatevi sul pontile di legno che affaccia sul mare per trovare proprio al centro della terrazza il tavolo dei due innamorati. Un altro tavolo si può trovare nell'angolo a sud-ovest del ristorante ricoperto dalla sabbia a nord di Colosseo Colossale. Nel caso in cui i nemici dovessero infastidirvi durante la ricerca dei tavoli, non dimenticate che la sfida può essere completata anche nella modalità Rissa a Squadre, nella quale il numero di giocatori è ridotto e ci sono meno probabilità che qualcuno possa eliminarvi durante le prime fasi del match.

