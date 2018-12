Fortnite: come sfidare un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato

Tra le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) ce n'è una che chiede di affrontare un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato. In questa mini-guida vi spiegheremo come portarla a termine con successo.

Sfide della Settimana 2

Gratuite

Cerca un Forziere in diversi luoghi indicati (0/7)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse (0/5)

Elimina nemici in Spiagge Snob o Lande Letali (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Visita Spiagge Snob e Parco Pacifico in una partita singola (0/2)

Suona la partitura ai pianoforti di Parco Pacifico e Rifugio Ritirato (0/2)

Sfida un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato (0/1) (Difficile)

(0/1) (Difficile) Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Per completare questa sfida dovrete raggiungere il maniero abbandonato che si trova a sud-est del Rifugio Ritirato, nel punto cerchiato di rosso che abbiamo segnato nella mappa a fondo pagina.

All'interno dell'edificio troverete una pista da ballo con diversi riquadri sul pavimento che si illuminano a ritmo di musica. Tutto quello che dovete fare è calpestare uno di questi quadrati e usare una emote di danza mentre un altro giocatore fa lo stesso su un altro riquadro, nella porzione nella porzione di pavimento riservata agli avversari. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 2, avete già completato quella che richiede di suonare la partitura a Parco Pacifico e Rifugio Ritirato?