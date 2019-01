Fortnite: come si sblocca la skin esclusiva Honor Guard?

La scorsa settimana Honor ed Epic Games hanno annunciato una skin di Fortnite esclusiva per coloro che acquisteranno il nuovo Honor View 20, ad oggi però la compagnia non ha fornito indicazioni precise su quando e come l'outfit verrà effettivamente reso disponibile al pubblico.

In maniera simile a quanto avvenuto con la Galaxy Skin di Samsung, Honor regalerà la "Honor Guard Skin" ai possessori di Honor View 20, tuttavia non è ancora chiaro come sia possibile riscattare il regalo. Non sappiamo al momento se la procedura richieda semplicemente di registrare il codice del dispositivo per ottenere un codice da riscattare sullo store in-game, oppure se sia necessario giocare qualche partita a Fortnite su Honor View 20 per ottenere lo sblocco automatico del costume.

Honor Guard è destinata a diventare una delle skin più rare di Fortnite, essendo legata esclusivamente all'acquisto del nuovo View 20, esattamente come accaduto con la Skin Galassia esclusiva per i possessori di Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, ad oggi venduta a più di 1.000 euro su eBay.