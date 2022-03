Fortnite: come avere la skin di Ezio Auditore di Assassin's Creed 2

Assassin's Creed collabora con Epic Games, la skin di Ezio Auditore arriva in Fortnite, ma come fare per ottenere il set dedicato al nobile fiorentino protagonista di Assassin's Creed 2? Ecco come è possibile sbloccare la skin di Ezio Auditore in Fortnite.

Il set Ezio Auditore per Fortnite include skin e altri oggetti cosmetici dedicati al protagonista di Assassin's Creed 2, da usare liberamente in modalità Battle Royale come qualsiasi altra skin del gioco. Al momento esiste solamente un modo per entrare in possesso di questa skin ed è quello di prenotare o comprare Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok o acquistare qualsiasi edizione del gioco Ubisoft su Epic Games Store entro le 05:59 (ora italiana) del prossimo 11 marzo.

Chiunque abbia effettuato l'acquisto prima del 3 marzo (data di avvio della promozione) riceverà in ogni caso la skin, per riscattare il costume vi basterà utilizzare lo stesso account di Fortnite per fare l'acquisto su Epic Games Store, troverete il set Ezio Auditore nell'armadietto dalle 18:00 del 12 marzo.

Epic Games fa sapere che la skin Ezio Auditore sarà in vendita anche singolarmente sullo shop di Fortnite più avanti. Ricordatevi infine che chiedendo un rimborso per Assassin's Creed Valhalla o per il DLC L'Alba del Ragnarok perderete il diritto di utilizzare il set Ezio Auditore, che verrà quindi rimosso dall'armadietto. In caso contrario la skin resterà vostra per sempre e potrete utilizzarla senza limitazioni.