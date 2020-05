Fortnite: come sopravvivere ai cerchi della Tempesta velocemente

Dopo avervi mostrato dove eliminare gli scagnozzi in più rifugi, in questa mini-guida alle missioni Assalto all'Agenzia di Fortnite vi spieghiamo come completare nel modo più rapido possibile la sfida che richiede di sopravvivere a 10 cerchi della Tempesta.

Questa sfida è stata già proposta diverse volte in passato, e consiste nel sopravvivere ai cerchi della Tempesta che si generano sulla mappa. Di seguito vi spieghiamo come sopravvivere a questi cerchi, e come farlo nel modo più semplice e veloce possibile.

Come sopravvivere velocemente ai cerchi della Tempesta in Fortnite

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, durante le partite di Fortnite vengono generati dei cerchi bianchi sulla mappa. La sfida in questione richiede di sopravvivere all'interno di essi.

Per portare a termine la sfida, in particolare, è necessario sopravvivere all'interno di un cerchio della Tempesta per 10 volte, dunque all'interno di 10 cerchi diversi. Come riuscirsi nel modo più rapido possibile? Giocando nella modalità Rissa a Squadre.

In Rissa a Squadre, infatti, i cerchi della Tempesta vengono generati più velocemente. Non vi resta dunque che buttarvi nella mischia e sopravvivere a un totale di 10 cerchi della Tempesta, come mostrato nel video riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide Assalto all'Agenzia di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione Nuota oltre i portelli dell'Agenzia.