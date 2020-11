Fortnite come si spara, la guida ai combattimenti con le armi

Per quanto possa sembrare banale, a volte è utile ripassare le basi di un gioco per scoprire nuove strategie e migliorarsi. Questo vale anche per Fortnite, il celebre Battle Royale la cui componente sparatutto è realizzata con particolare cura. Una cosa che molti ignorano.

Comando di fuoco

Fortnite è disponibile praticamente su qualsiasi piattaforma di gioco. Di conseguenza, abbiamo elencato qui sotto i comandi necessari per far fuoco con l'arma principale su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One:

PC: tasto sinistro del mouse

del mouse PlayStation: tasto R2

Xbox One: tasto RT

Nintendo Switch: tasto X

Il discorso cambia per i dispositivi mobili: in questo caso potete scegliere tra 3 modalità di fuoco diverse, che utilizzano tutti il touchscreen:

Fuoco automatico (Auto Fire): impostando questa modalità il vostro personaggio aprirà il fuoco non appena inquadrerete il bersaglio. È consigliata per chi gioca da poco su mobile.

(Auto Fire): impostando questa modalità il vostro personaggio aprirà il fuoco non appena inquadrerete il bersaglio. È consigliata per chi gioca da poco su mobile. Tocca un punto qualsiasi (Tap anywhere): permette di sparare toccando un punto qualsiasi dello schermo touch.

(Tap anywhere): permette di sparare toccando un punto qualsiasi dello schermo touch. Pulsante apposito (Dedicated button): comparirà un pulsante apposito in basso a destra, da toccare quando volete sparare con l'arma principale.

Potete cambiare l'impostazione di fuoco in qualsiasi momento con lo strumento di layout dell'interfaccia.

La balistica conta

In Fortnite dovete sempre ricordare che la mira e i proiettili seguono leggi simili a quelle della fisica vera. Per esempio, se state prendendo di mira un bersaglio in movimento, dovete cercare di anticiparlo seguendo la sua direzione di marcia. Dovete anche tenere conto di quanto si trova lontano, perché i proiettili percorreranno una distanza limitata in linea retta prima di cominciare a perdere quota, rischiando di mancare il colpo a causa del cosiddetto effetto "bullet drop", essendo soggette alla forza di gravità; una cosa da tenere in mente soprattutto quando usate un fucile di precisione.

Un altro utile consiglio, soprattutto per quanto riguarda il fuoco dei fucili automatici, è di evitare le raffiche continue. Cercate piuttosto di controllare l'arma sparando raffiche brevi e precise, soprattutto perché così potrete mirare alla testa e infliggere molti più danni.

Indicatori di danno

Per aumentare le vostre probabilità di vincere uno scontro a fuoco, ma anche imparare a usare meglio le vostre armi, dovete fare attenzione agli indicatori di danno che compaiono intorno all'avversario quando lo colpite.

Blu : state colpendo lo scudo

: state colpendo lo scudo Bianco : vuol dire che avete eliminato lo scudo e state togliendo punti vita

: vuol dire che avete eliminato lo scudo e state togliendo punti vita Giallo: ottimo, avete messo a segno un colpo critico

Fate attenzione a questi numeri per capire quanta salute manca all'avversario prima di essere abbattuto.

Anche le armi sono divise in categorie. Bianco, verde, blu, viola, giallo in ordine crescente di potenza. Un'informazione utile per capire al volo quanto è forte il fucile che avete appena trovato. E con questo siete pronti a lanciarvi un'altra volta col vostro paracadute sull'isola di Fortnite, che per il momento sembra piuttosto "infestata" a causa dell'evento a tema Halloween