Fortnite: come trovare tutti gli Anelli Fluttuanti a Foschi Fumaioli

La sfida a base di Anelli Fluttuanti della scorsa settimana non è andata nel migliore dei modi e i giocatori hanno potuto saltarla. Questa volta, però, bisognerà davvero cercare gli anelli a Foschi Fumaioli per la sfida della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3 e noi abbiamo preparato per voi tutto il necessario per trovarli tutti.

Come sempre gli oggetti da raccogliere sono in totale quattro e la maggior parte di essi è sospesa in aria (si tratta pur sempre di anelli fluttuanti). Questa settimana il vostro compito è però semplificato grazie alla presenza delle due enormi ciminiere di Foschi Fumaioli, che consentono a chi si tuffa al loro interno di essere catapultato in aria e di schierare il deltaplano, così da puntare ad ogni singolo anello senza la necessità di costruire enormi strutture.

Oltre ad una mappa che abbiamo creato per voi, sulla quale trovate la posizione esatta di tutti gli oggetti da raccogliere, in allegato alla notizia c'è anche un filmato che mostra come trovare gli anelli. Insomma, avete un bel po' di aiuti che vi semplificheranno il completamento della sfida. Se trovate fastidioso raccogliere gli anelli in una normale partita, non esitate a farlo in Rissa a Squadre, modalità in cui è possibile spostarsi con grande calma e senza altri utenti pronti a darvi fastidio.

Sapevate che sulle nostre pagine trovate il bizzarro calcolo di quante ore e XP servono per raggiungere il livello 100 in Fortnite Stagione 3?