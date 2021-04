Fortnite: come trovare l'Arco-Rampino, la nuova arma esotica

Epic Games continua a proporre con una certa costanza nuovi contenuti per la Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 che, ad una settimana dal lancio dei nuovi pneumatici da fuoristrada, accoglie un'arma esotica inedita.

A partire da oggi, infatti, i giocatori del battle royale possono entrare in possesso di una nuova versione dell'arco, protagonista assoluto di questa stagione che grazie al menu dedicato al crafting può assumere tantissime forme diverse. L'ultima tipologia di arco introdotta nel gioco Epic Games è l'Arco-Rampino, il quale a differenza di tutti gli altri archi non può essere ottenuto dai giocatori modificando un arco meccanico o un arco improvvisato e si può ottenere solo ed esclusivamente in uno specifico luogo d'interesse della mappa. Trattandosi infatti di un'arma esotica, l'Arco-Rampino viene venduto da uno dei tanti personaggi che si possono raggiungere in giro per l'isola e, nello specifico, si può acquistare parlando con Lara Croft. La bella archeologa passeggia in giro per Fortezza Furtiva, l'area che nella scorsa stagione era il territorio di caccia del Predator, e permette di acquistare l'arma esotica al prezzo di 500 Lingotti d'Oro.

Nel caso in cui foste a corto di Lingotti d'Oro, sappiate che potete accumularli completando gli incarichi e le taglie assegnate dai personaggi, aprendo le casseforti o i forzieri ed eliminando gli avversari. A differenza di altre risorse, i Lingotti d'Oro sono permanenti e quelli non spesi nel corso di una partita possono essere utilizzati in quelle successive senza alcun tipo di limitazione. Non dimenticate inoltre che proprio i Lingotti d'Oro sono i protagonisti dell'incarico leggendario di questa settimana, quindi è probabile che ne abbiate già messo da parte qualcuno.

