Fortnite: come trovare e cacciare Raptor nella Stagione 6

Una delle nuovissime sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 coinvolge gli animali selvatici che si aggirano per la mappa e, più nello specifico, i pericolosi dinosauri.

L'obiettivo della sfida settimanale di cui vi parleremo in questa guida è quello di "cacciare Raptor". Per poter completare la missione in questione occorre infatti trovare ed eliminare due diversi esemplari di dinosauri, animali selvatici introdotti solo da qualche settimana nel battle royale targato Epic Games. Queste creature si nascondono in svariati luoghi dell'isola e la parte difficile del lavoro non è tanto trovarne trovarne uno ma farlo fuori: i dinosauri sono particolarmente aggressivi e il modo migliore per eliminarne qualcuno è procurarsi un buon fucile d'assalto (possibilmente uno meccanico, così da avere una maggiore precisione), così da poter restare a debita distanza mentre si fa fuoco.

Se volete semplificare ulteriormente il completamento della sfida settimanale, il nostro consiglio è quello di aprire il menu delle impostazioni e, nella sezione dedicata all'audio (quella contrassegnata dall'icona di un altoparlante), attivare la voce "Visualizza effetti sonori". In questo modo potrete vedere a schermo degli indicatori che non solo segnalano la presenza di nemici e forzieri nei paraggi, ma anche di animali: ciò significa che quando un Raptor è nei paraggi vedrete una piccola icona del dinosauro in corrispondenza della direzione dei suoni emessi dall'animale, che può così essere trovato molto facilmente. Altra possibile facilitazione è il completamento della sfida in modalità Rissa a Squadre, dal momento che da qualche giorno è possibile reperire gli animali selvatici anche nella modalità con rientro dopo la morte e possibilità di schierare il deltaplano a proprio piacimento.

Prima di lasciarvi alla mappa che abbiamo preparato per voi e sulla quale trovate la possibile posizione dei dinosauri in giro per l'isola, vi ricordiamo che sulle nostre pagine c'è anche la guida su come raccogliere carne o peperoni nella Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai consigli su come completare tutte le sfide di Neymar Jr e sbloccare la skin gratis del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 6.