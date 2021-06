Fortnite: come trovare la cassaforte segreta a Foresta Frignante

Oggi sono arrivati gli incarichi leggendari della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, ovvero le missioni a tempo che permettono di accumulare grosse quantità di XP. Scopriamo insieme come completare il primo di questi incarichi.

Il primo incarico leggendario della Settimana 2 chiede ai giocatori di "trovare la cassaforte segreta a Foresta Frignante" e, come la maggior parte delle missioni aggiunte nel battle royale nel corso delle ultime ore, si tratta di una missione molto semplice da portare a termine. Per poter completare la sfida non dovete fare altro che raggiungere questa cassaforte ben nascosta nel verdeggiante punto d'interesse. Questo particolare oggetto è stato costruito all'interno del tronco di un albero tagliato e si può individuare grazie alla valvola presente nella parte superiore. Per trovare la cassaforte nascosta dovete spostarvi verso nord-ovest rispetto all'edificio principale dell'area: il vostro obiettivo si trova poco più ad ovest rispetto al ponte di legno che collega Foresta Frignante alla porzione di mappa a nord, oltre il fiume.

Nel caso in cui non doveste riuscire ad individuare la cassaforte, abbiamo preparato per voi un'immagine che trovate in calce alla guida e sulla quale trovate tutti gli indizi sulla posizione esatta e sull'aspetto dell'oggetto. Se i nemici che popolano l'area sono troppi e vi impediscono di interagire con l'oggetto per completare la sfida, vi suggeriamo come al solito di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre, così che possiate arrivare all'obiettivo senza che altri utenti possano mettervi i bastoni tra le ruote.

Vi ricordiamo che avete ancora poche ore per riscattare il bundle Ombre di strada e sbloccare la skin Rubino Ombra gratis in Fortnite, dal momento che presto sparirà dall'Epic Games Store e non sarà più possibile aggiungerla all'armadietto.