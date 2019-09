Fortnite: come trovare la console da DJ in una discoteca e ballarci dietro come Yond3r

Come accade ormai sempre più spesso nelle missioni settimanali di Fortnite Battaglia Reale, anche questa volta bisognerà utilizzare uno specifico costume per completare uno degli obiettivi Boogie Down.

La missione in questione non solo chiede al giocatore di ballare in corrispondenza di una console da DJ, ma chiede di farlo indossando il buffo costume Yond3r, che si può sbloccare avanzando di livello nel Pass Battaglia della Stagione X. Una volta sbloccato il costume dovrete quindi applicarlo al vostro personaggio nell’armadietto e dirigervi verso la sala da ballo nell'edificio situato nell'area innevata a nord-est di Borgallegro. Nel caso dovesse venirvi voglia di atterrare proprio in questo punto, sappiate che la parete che affaccia sulla console da DJ è rotto, quindi paracadutandovi lì vi ritroverete esattamente nel punto di vostro interesse. Avviate una qualsiasi emote ed il gioco è fatto.

Qui sotto trovate anche una mappa con sopra le indicazioni per raggiungere il luogo esatto in cui si nasconde la console da DJ.

Sulle nostre pagine trovate anche le altre guide alle sfide della settimana e, tra queste, ci sono la posizione dei Divieti di Ballo e quella del pianoforte gigante.