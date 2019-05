Fortnite: come trovare il Fortbyte 50 accessibile solo di notte

Puntuale come tutti i giochi, Epic Games ha reso disponibile un nuovo Fortbyte sull'isola di Fortnite Battaglia Reale: stiamo parlando del Fortbyte #50, e in queste guida vi spieghiamo come e dove trovarlo per aggiungerlo alla vostra collezione!

Il Fortbyte #51 si trova nel castello in rovina situato sulla cima delle Montagnole Maledette. Ad essere più precisi, è posizionato in un angolo di un corridoio situato nell'ala occidentale del castello, quella che affaccia sul mare. Potete farvi un'idea ancora più chiara guardando il filmato che abbiamo allegato in cima a questa guida.

Attenzione però, le cose non sono così semplici! Il Fortbyte #50 può essere trovato solo di notte! Ciò significa che se venite catapultati in una partita alla luce del sole, dovrete necessariamente attendere l'avanzamento dell'ora. Talvolta, tuttavia, la tempesta arriva prima della notte, pertanto vi servirà un po' di pazienza e un pizzico di fortuna. Se andate di fretta, vi consigliamo di selezionare la modalità Rissa a Squadre e, semplicemente, entrare ed uscire dal match fino a quando non compare la notte.

A che punto siete con la caccia ai Fortbyte? Avete già collezionato tutti quelli disponibili? Entro la fine della Stagione 9 di Fortnite ce ne saranno ben 100 disseminati su tutta l'isola! Se vi serve una mano, tra le nostre pagine trovate una guida alla posizione di tutti i Fortbyte.