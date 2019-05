Fortnite: ecco come trovare il Fortbyte 7 con l'emoticon Tante Coccole

Nel mondo dei Battle Royale non è tutto costruzioni, strategia e uccisioni: in Fortnite una parte importante del gioco è senza dubbio la ricerca, ed i giocatori del popolarissimo titolo di Epic Games stanno setacciando la mappa in lungo e in largo per trovare i vari Fortbyte.

I collezionabili introdotti nella Stagione 9 di Fortnite sono infatti nascosti praticamente ovunque all'interno della mappa, e per trovarli a volte non è sufficiente solamente avere un buon colpo d'occhio. Ad esempio oggi vediamo come trovare il Fortbyte 7, che è uno di quelli che richiede anche il completamento di alcune azioni particolari.

Per poterlo raccogliere infatti, bisogna utilizzare l'emoticon Tante Coccole "presso un ombrello roccioso". Si tratta del punto di scavo che si trova a sud del Quartiere, come potrete vedere dalla video-guida che vi mostriamo in calce alla news, che vi spiega anche tutti i passaggi per poter accedere all'oggetto.

Ricordatevi ovviamente di equipaggiare l'emoticon in questione, altrimenti vi ritroverete sul luogo di raccolta del Fortbyte 7 ma poi non potrete raccoglierlo.

Siete anche voi alla ricerca di tutti i Fortbyte nascosti, o preferite le modalità "classiche" di Fortnite? Se vi serve una mano in questo senso, sul nostro sito trovate le ultime guide per trovare il Fortbyte 6 e il Fortbyte 22.