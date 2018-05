Fortnite: come trovare il Guanto dell'Infinito di Thanos nell'evento Avengers Infinity War

L'evento a tempo limitato Avengers Infinity War di Fortnite ha preso il via nella giornata di ieri e sono molti i giocatori attualmente impegnati nella ricerca del Guanto dell'Infinito di Thanos. In questa guida vi forniremo alcune utili indicazioni per trovare questo oggetto nel mashup Fortnite x Avengers Infinity War.

Il Guanto dell'Infinito apparirà ogni volta che una cometa cadrà al suolo, indossando questo speciale strumento potrete trasformarvi (per un periodo limitato) nel supremo Thanos, ottenendo tutti i poteri di questo personaggio. Ma come fare per ottenere facilmente il guanto?

Un trucco è quello di guardare attentamente l'orologio, il Guanto dell'Infinito appare nella maggior parte del casi a due minuti dall'inizio della battaglia, il drop avverrà sempre in una zona sicura, il vostro obiettivo sarà quindi quello di "planare" il più vicino possibile al luogo scelto per l'atterraggio. Cercate di restare sull'autobus fino al bordo del cerchio e saltate poi immediatamente prima di tuffarvi all'interno dello stesso. In questo modo scatenerete una reazione e anche gli avversari probabilmente vi seguiranno, adesso dovrete cercare di utilizzare il paracadute per volare rasoterra e in contemporanea restare sospesi in area in attesa dello schianto della cometa.

Una volta che il meteorite avrà impattato il suolo potrete tuffarvi e cercare di eliminare il maggior numero di avversari, con l'obiettivo di essere i primi ad afferrare il Guanto dell'Infinito. Provateci e fateci sapere come è andata nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Ricordiamo che l'evento Fortnite Avengers Infinity War Gauntlet Limited Time Mashup sarà disponibile per un periodo limitato, Epic non ha comunicato una data esatta per la conclusione, in ogni caso vi consigliamo di approfittare di questa occasione per provare a ottenere il Guanto dell'Infinito di Thanos.