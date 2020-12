Fortnite: come trovare indizi a Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio e Lago Languido

Il tema dello spionaggio è ricorrente nelle sfide della Settimana 2 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, tra le quali ce n'è una che chiede ai giocatori di trova una serie di indizi sparsi in giro per le seguenti aree di gioco: Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio e Lago Languido.

L'obiettivo della missione consiste nel premere il tasto dedicato all'interazione nei pressi di alcune cassette per la posta situate in luoghi specifici dei luoghi d'interesse elencati sopra. Si tratta di un totale di tre cassette per le lettere che difficilmente potrete raggiungere in una sola partita a causa della lunga distanza da percorrere per spostarsi da un punto all'altro. A questo proposito, vi suggeriamo come sempre di completare la missione in partite della modalità Rissa a Squadre, nella quale il numero id nemici è sempre più basso e avete più possibilità di aggirarvi per un luogo senza la presenza di nemici pronti ad eliminarvi.

Ecco di seguito la posizione degli indizi:

Parco Pacifico: la cassetta per le lettere si trova a nord-ovest, di fronte alla stazione di servizio

la cassetta per le lettere si trova a nord-ovest, di fronte alla stazione di servizio Lago Languido: fuori dal grosso edificio situato a nord-ovest dell'area, sulla facciata rivolta ad ovest

fuori dal grosso edificio situato a nord-ovest dell'area, sulla facciata rivolta ad ovest Siepi d'Agrifoglio: la cassetta si trova in questo caso nel piccolo edificio in pietra nell'angolo a sud-ovest, chiuso dentro una stanza

Come al solito, anche in questo caso potete dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi in calce alla guida e sulla quale trovate la posizione esatta di tutti gli indizi da trovare.

